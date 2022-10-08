Каземиро разочаровался в «Манчестер Юнайтед» и хочет уйти

Звездный бразильский полузащитник Каземиро, перешедший из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, разочаровался в своем трансфере. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, 30-летний футболист в разговоре со своими близкими выразил сожаление, что решил переехать на «Олд Траффорд», где не получает игровой практики. Игрок недоволен отношением к себе со стороны главного тренера Эрика тен Хага и подумывает о том, чтобы покинуть «красных дьяволов» в январское трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» приобрел Каземиро у «Реала» за 70 миллионов евро. С бразильцем был подписан долгосрочный контракт до середины 2026 года.