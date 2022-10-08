Гвардиола отреагировал на петицию о запрете Холанну играть в АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, как относится к шуточной петиции болельщиков в отношении нападающего «горожан» Эрлинга Холанна. Фанаты хотят запретить норвежскому бомбардиру выступать в Английской премьер-лиге.

«Мои мысли по поводу этого? Это забавная шутка», - передает слова испанского специалиста портал Goal.com.

Напомним, что Холанн пополнил ряды «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии скандинавский форвард отметился 14 забитыми мячами в восьми встречах.