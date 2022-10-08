Клуб Бекхэма в МЛС приглашает Роналду, переговоры уже идут

Новое направление для будущего Криштиану Роналду, португальский супернападающий может перебраться в чемпионат североамериканской лиги - МЛС. Интерес к нему проявляет клуб Дэвида Бекхэма - «Интер» Майами.

Информацию о возможности подобного трансфера сообщил португальский журналист Педру Алмейда, сведения которого часто оказываются достоверными. Весьма вероятно, что в январе Криштиану Роналду, которому зимой исполнятся 38 лет, станет игроком МЛС.

Нынешнее соглашение Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня следующего года, он выступает в составе «красных дьяволов» с лета 2021 года.