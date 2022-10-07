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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Технический спонсор «Реала» - самый щедрый в Европе

07 Октября 2022 • 22:55 Комментировать

Любопытные данные опубликовало издание Calcio&Finanza, касаемо контрактов того или иного клуба с техническими спонсорами. Как оказалось, больше всего от своего поставщика получает мадридский «Реал», который зарабатывает на контракте с Adidas 120 миллионов евро ежегодно. «Барселона» получает от Nike «лишь» 105 миллионов.

Третье место делят между собой английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» - по 85 миллионов евро от все того же Adidas. В пятерку входит и французский «ПСЖ», который получает 80 миллионов евро ежегодно от компании Nike. Лишь на шестом месте «Манчестер Сити», зарабатывающий на контракте с Puma 75 миллионов евро - на пять больше, чем «Челси» с Nike, и на целых 15 больше, чем «Бавария» с Adidas.

Восьмое место занимает туринский «Ювентус», 51 миллион от Adidas, наконец, десятку замыкают финалисты Лиги чемпионов 2019 года - «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» получают по 35 миллионов евро от Nike. В три раза меньше, чем «Барселона», между прочим.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Юнайтед Nike Puma Adidas
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