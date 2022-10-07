Ауа рассказал, почему сорвался его переход в клубы АПЛ и Ла Лиги

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауа поведал о сорвавшемся трансфере минувшим летом.

В подписании 24-летнего француза были заинтересованы многочисленные представители разных чемпионатов, однако все переговоры зашли в тупик.

«Я был близок к переходу в различные клубы с интересными проектами – «Бетис», «Ноттингем Форест», «Бенфика». Я не был против, но, к сожалению, «Лион» так и не договорился ни с кем из них. Это не трагедия, я по-прежнему не закрываю двери ни перед какими вариантами. «Лион» хотел продать меня, а я хотел уйти, и мы совместными усилиями пытались найти что-то подходящее», – заявил в интервью L’Equipe Уссем Ауа.