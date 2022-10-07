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​Кавани рассказал об отношениях с Роналду

07 Октября 2022 • 18:51 Комментировать

Эдинсон Кавани дал комментарий о своих отношениях с Криштиану Роналду. Напомним, что когда португалец вернулся в «Манчестер Юнайтед» год назад, уругваец уступил ему седьмой номер. В настоящий момент Кавани играет за «Валенсию».

«Мы много разговаривали с Роналду, несколько раз ужинали, делились мыслями о футболе. У нас разные жизненные истории, но мы оба пробились с низов.

Игра рядом с Роналду? Это придавало мне сил. Я смотрел за его отношением, за тем, как он готовится. Это заставляло меня учиться», - сказал Кавани Revelo.

Действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» до средины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани
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