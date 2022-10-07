​Гвардиола: «Все «новые Месси» провалились»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о Лионеле Месси, с которым в своё время он работал в «Барселоне».

«Никто не сравнится с Лео Месси. Сколько было «новых Месси»? 10 или 15? Все они провалились», - высказался Гвардиола на пятничной пресс-конференции.

«Манчестер Сити» в настоящий момент готовится к домашнему матчу чемпионата Англии против «Саутгемптона». Игра пройдёт в субботу, 8 октября. На текущий момент команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, на один балл отставая от «Арсенала».

Ранее Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним.