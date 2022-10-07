Роджерс отказал двум клубам ради «Лестера»

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о том, что отверг предложения двух клубов ради продолжения работы в стане «лис».

«Боссы клуба знают о моей преданности «Лестеру». Я хочу продолжать работать здесь ради команды и болельщиков. Они по-прежнему верят в меня. Мне очень нравится здесь работать», - приводит слова специалиста leicestermercury.co.uk.

49-летний наставник работает у руля «Лестера» с февраля 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

После восьми туров «лисы» набрали всего четыре очка и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.