«МЮ» хочет подписать одного из лидеров «Зальцбурга»

22-летний швейцарский полузащитник Ноа Окафор, правами на которого владеет австрийский «Зальцбург», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

Согласно данным источника, футболист находится в трансферном шорт-листе «Манчестер Юнайтед». Стартовый ценник Окафора составляет 25 миллионов евро, а его действующий контракт с нынешним клубом рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2022/2023 швейцарский хавбек провел девять матчей в чемпионате Австрии, записав на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.