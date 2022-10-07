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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» хочет подписать одного из лидеров «Зальцбурга»

07 Октября 2022 • 10:37 Комментировать

22-летний швейцарский полузащитник Ноа Окафор, правами на которого владеет австрийский «Зальцбург», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

Согласно данным источника, футболист находится в трансферном шорт-листе «Манчестер Юнайтед». Стартовый ценник Окафора составляет 25 миллионов евро, а его действующий контракт с нынешним клубом рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2022/2023 швейцарский хавбек провел девять матчей в чемпионате Австрии, записав на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ред Булл Зальцбург Ноа Окафорд
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