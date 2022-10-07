Названа сумма продажи «Борнмута»

В скором времени будет оформлена продажа «Борнмута», которым сейчас владеет российский бизнесмен Максим Дёмин. Новым владельцем клуба АПЛ станет американский миллиардер Билл Фоули.

Журналистам The Telegraph удалось выяснить сумму потенциальной сделки. Приобретение «Борнмута» обойдется американцу в 120 миллионов фунтов, что равняется 136,5 миллиона евро.

В текущем сезоне АПЛ команда сыграла восемь матчей и набрала девять очков. «Борнмут» находится на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матчи «вишни» сыграют на своем домашнем стадионе против «Лестера». Встреча пройдет в субботу, 8 октября.