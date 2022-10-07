Каррагер объяснил, почему Месси круче Роналду

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер провел сравнение между аргентинцем Лионелем Месси («ПСЖ») и португальцем Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

«Месси начал работать в роли плеймейкера. Лионель умело управляет игрой «ПСЖ». Криштиану на это не способен. Поэтому Роналду нельзя назвать величайшим футболистом в истории», - приводит слова Каррагера Mirror.

35-летний Лионель забил пять голов и сделал семь результативных передач в девяти матчах чемпионата Франции. На счету 37-летнего Криштиану гол и ассист в Лиге Европы. В Премьер-лиге португалец не отметился результативными действиями.