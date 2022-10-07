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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ещё один клуб АПЛ готов позвать Бенитеса

07 Октября 2022 • 09:16 Комментировать

Испанский тренер Рафаэль Бенитес имеет варианты трудоустройства в Английской премьер-лиге. Как информирует Football Insider, заинтересованность в сотрудничестве с экс-наставником «Ливерпуля» и «Эвертона» проявляет «Лестер», провально начавший новый сезон.

Бенитес рассматривается «лисами» в качестве альтернативы Брендану Роджерсу. Если нынешний тренер не сумеет исправить ситуацию в ближайшее время, то будет отправлен в отставку с занимаемой должности.

После восьми сыгранных матчей «Лестер» набрал всего четыре балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Лестер
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