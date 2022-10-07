Ещё один клуб АПЛ готов позвать Бенитеса

Испанский тренер Рафаэль Бенитес имеет варианты трудоустройства в Английской премьер-лиге. Как информирует Football Insider, заинтересованность в сотрудничестве с экс-наставником «Ливерпуля» и «Эвертона» проявляет «Лестер», провально начавший новый сезон.

Бенитес рассматривается «лисами» в качестве альтернативы Брендану Роджерсу. Если нынешний тренер не сумеет исправить ситуацию в ближайшее время, то будет отправлен в отставку с занимаемой должности.

После восьми сыгранных матчей «Лестер» набрал всего четыре балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.