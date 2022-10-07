Кроос рассказал о конфликте с Гвардиолой

Хавбек сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос вспомнил о конфликте, который произошел у него с испанский тренером Хосепом Гвардиолой во время их совместной работы в «Баварии».

«Помню, что Гвардиола заменил меня в одном из матчей. Это мне очень не понравилось, я не был согласен с его решением. Но затем у нас состоялся разговор, и мы решили проблему за несколько минут», - передает слова полузащитника Sport.es.

Напомним, что конфликт между Кроосом и Гвардиолой произошел во время поединка со «Штуттгартом» в 2014 году. После этого Тони на некоторое время был переведен в запас команды.