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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван топ-клуб, который готов купить Роналду

07 Октября 2022 • 07:09 Комментировать

Португальский форвард Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно. На игрока есть претендент в чемпионате Турции, рапортует Fotomac.

По информации СМИ, заинтересованность в подписании 37-летнего бомбардира проявляет стамбульский «Галатасарай». Турецкий топ-клуб проявлял интерес к КриРо минувшим летом, однако тогда сделку не удалось оформить. «Львы» предпримут еще одну попытку грядущей зимой.

Сам Роналду ранее заявлял о намерении покинуть «МЮ», однако так и не смог найти себе подходящий клуб. В нынешнем сезоне Криштиану стал игроков резерва «красных дьяволов». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» нашёл форварда на замену Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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