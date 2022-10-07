Назван топ-клуб, который готов купить Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно. На игрока есть претендент в чемпионате Турции, рапортует Fotomac.

По информации СМИ, заинтересованность в подписании 37-летнего бомбардира проявляет стамбульский «Галатасарай». Турецкий топ-клуб проявлял интерес к КриРо минувшим летом, однако тогда сделку не удалось оформить. «Львы» предпримут еще одну попытку грядущей зимой.

Сам Роналду ранее заявлял о намерении покинуть «МЮ», однако так и не смог найти себе подходящий клуб. В нынешнем сезоне Криштиану стал игроков резерва «красных дьяволов». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

«Манчестер Юнайтед» нашёл форварда на замену Роналду