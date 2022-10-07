Российский бизнесмен Дёмин продаёт «Борнмут»

Как стало известно журналистам The Telegraph, в ближайшее время у «Борнмута» сменится владелец. Новым руководителем станет американский бизнесмен Билл Фоули. Миллиардер выкупит пакет акций английского клуба у россиянина Максима Дёмина, владеющего «Борнмутом» с 2011 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги команда провела восемь поединков и набрала девять баллов. «Борнмут» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата. Ближайший поединок «вишни» проведут на своем домашнем стадионе против «Лестера». Матч пройдет в субботу, 8 октября.