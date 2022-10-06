Райс: «Хотим вернуться на еврокубковые места»

Хавбек лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс высказался о планах коллектива на нынешний сезон Английской премьер-лиги.

«Основное внимание я уделяю «Вест Хэму», потому что у нас был неудачный старт в чемпионате, и мы не хотим быть там, где находимся сейчас. Мы хотим вернуться на еврокубковые места и остаться там до конца сезона», — заявил полузащитник национальной команды Англии, чьи слова приводит The Sun. Также Деклан отметил, что планирует распределить свою форму так, чтобы не получить повреждение накануне чемпионата мира в Катаре.

«Вест Хэм» после восьми поединков Английской премьер-лиги находится на 15-й строчке в одном балле от зоны вылета.