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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Райс: «Хотим вернуться на еврокубковые места»

06 Октября 2022 • 23:16 Комментировать
Вест Хэм
...
Фулхэм
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09.10 16:00

Хавбек лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс высказался о планах коллектива на нынешний сезон Английской премьер-лиги.

«Основное внимание я уделяю «Вест Хэму», потому что у нас был неудачный старт в чемпионате, и мы не хотим быть там, где находимся сейчас. Мы хотим вернуться на еврокубковые места и остаться там до конца сезона», — заявил полузащитник национальной команды Англии, чьи слова приводит The Sun. Также Деклан отметил, что планирует распределить свою форму так, чтобы не получить повреждение накануне чемпионата мира в Катаре.

«Вест Хэм» после восьми поединков Английской премьер-лиги находится на 15-й строчке в одном балле от зоны вылета.

 

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Вест Хэм Деклан Райс
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ВЕСТ ХЭМ ФУЛХЭМ
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