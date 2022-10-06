Фофана - о травме: «От смеха до слёз, скоро я вернусь ещё сильнее, будьте уверены»

Защитник лондонского «Челси» Уэсли Фофана прокомментировал травму, полученную в ходе матча третьего тура Лиги чемпионов против «Милана» (3:0).

«От смеха до слёз. Скоро я вернусь ещё сильнее. Будьте уверены», - написал футболист в соцсетях.

В игре с итальянской командой Фофана открыл счёт на 24-й минуте и, как оказалось позже, положил начало разгрому миланского гранда. Впоследствии голами также отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (на 56-й минуте) и Рис Джеймс (на 62-й).

На 37-й минуте защитник был заменён из-за растяжения связок коленного сустава. Футболисту придётся пропустить от четырёх до шести недель.