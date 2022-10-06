Кипяткова сравнила Месси и Роналду и оценила Холанна

Защитница петербургского «Зенита» Любовь Кипяткова сравнила между собой звёзд мирового футбола, Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а также предположила, смогла ли бы она сдержать Эрлинга Холанна на поле.

На вопрос о лучшем нападающем - аргентинце из «ПСЖ» или португальце из «Манчестер Юнайтед» девушка ответила: «Мне Месси больше нравится. Как он видит поле и отдаёт пасы – это сказка», - цитирует Кипяткову «Спорт День за Днём».

Следом последовало предположение о том, смогла ли бы защитница команды из Санкт-Петербурга сдерживать Эрлинга Холанна хотя бы 10 минут: «Нет! Мне кажется, что он просто перепрыгнул через меня, как будто меня и не было», - улыбаясь сказала девушка.