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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Раскрыта невероятная зарплата Холанна в «Манчестер Сити» слухи

06 Октября 2022 • 19:17 Комментировать (1)

Эрлингу Холанну не понадобилось время на адаптацию после трансфера – он сразу принялся штамповать голы в футболке «Манчестер Сити». В 12 матчах за английский гранд норвежец записал на свой счёт 19 результативных ударов и 3 голевых паса.  

Журналистам Sportsmail удалось раскрыть заработную плату Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». По данным источника, базовый оклад норвежца соизмерим с самыми высокооплачиваемыми футболистами клуба, но «почти гарантированные бонусы» делают заработок Холанна самым высоким в Премьер-лиге. Речь идёт примерно о 900 тысячах фунтов (1,02 млн евро) в неделю. Невероятная зарплата.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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CERG
06 Октября 2022 в 19:20
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