Эрлингу Холанну не понадобилось время на адаптацию после трансфера – он сразу принялся штамповать голы в футболке «Манчестер Сити». В 12 матчах за английский гранд норвежец записал на свой счёт 19 результативных ударов и 3 голевых паса.

Журналистам Sportsmail удалось раскрыть заработную плату Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». По данным источника, базовый оклад норвежца соизмерим с самыми высокооплачиваемыми футболистами клуба, но «почти гарантированные бонусы» делают заработок Холанна самым высоким в Премьер-лиге. Речь идёт примерно о 900 тысячах фунтов (1,02 млн евро) в неделю. Невероятная зарплата.