Будущее полузащитника Н’Голо Канте остаётся туманным, ведь действующий контракт игрока с «Челси» истекает в конце сезона. В СМИ проскакивала информация о том, что переговоры между Канте и лондонским клубом оказались в тупике.

По данным FootMercato, Канте в сложившейся ситуации изучает другие варианты. Отмечается, что француз хотел бы остаться в Лондоне, поэтому варианты с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» могут оказаться для Н’Голо приоритетными. Что касается интереса со стороны «ПСЖ», то здесь шансов меньше, ведь Канте не хочет переезжать в Париж.

Н’Голо Канте весной исполнится 32 года. За «Челси» полузащитник выступает с лета 2016 года.