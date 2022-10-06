​Обамеянг: «Леау невероятен»

После матча Лиги чемпионов против «Милана» нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о Рафаэле Леау.

«Леау – невероятный игрок, он действительно впечатляет. Он очень быстрый, мощный, он способен изменить ситуацию на поле в любой момент. Больше нечего сказать, кроме того, что он невероятен», - слова Обамеянга приводит Tutto Mercato Web.

Рафаэла Леау слухи связывают со многими европейскими клубами, в том числе с «Челси». «Милан» при этом рассчитывает как можно скорее продлить контракт с португальским нападающим.

Напомним, что «Челси» обыграл «Милан» на своём поле со счётом 3:0.