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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Обамеянг: «Леау невероятен»

06 Октября 2022 • 15:20 Комментировать

После матча Лиги чемпионов против «Милана» нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о Рафаэле Леау.

«Леау – невероятный игрок, он действительно впечатляет. Он очень быстрый, мощный, он способен изменить ситуацию на поле в любой момент. Больше нечего сказать, кроме того, что он невероятен», - слова Обамеянга приводит Tutto Mercato Web.

Рафаэла Леау слухи связывают со многими европейскими клубами, в том числе с «Челси». «Милан» при этом рассчитывает как можно скорее продлить контракт с португальским нападающим.

Напомним, что «Челси» обыграл «Милан» на своём поле со счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Пьер-Эмерик Обамеянг Рафаэл Леау
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