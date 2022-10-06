Лопетеги начинает переговоры с клубом АПЛ

Как и ожидалось, матч против «Боруссии» из Дортмунда стал для Хулена Лопетеги последним у руля «Севильи». Испанец был отправлен в отставку, но без работы он может пробыть недолго. Интерес к Лопетеги проявляет «Вулверхэмптон», оставшийся без тренера несколько дней назад. Как сообщает talkSPORT, «волки» начнут переговоры с 56-летним специалистом в самое ближайшее время.

Стоит сказать, что Хулен Лопетеги лишь однажды тренировал за пределами родной Испании – это был период в «Порту».

«Вулверхэмптон» на текущий момент занимает лишь 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.