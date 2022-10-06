​Тен Хаг рассчитывает на Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о форварде Антони Марсьяле, оформившем дубль в дерби с «Манчестер Сити» на выходных.

«После хорошей предсезонной подготовки он выпал и сыграл только полматча против «Ливерпуля». Мы рады, что он вернулся. Но мы будем действовать осторожно, шаг за шагом. Он отыграл в дерби почти полтайма, и теперь мы должны постепенно продлевать это время. К счастью, у нас много матчей», - сказал тен Хаг журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Антони Марсьяль готов продлить контакт, если он будет чувствовать, что у него будет достаточно игрового времени.