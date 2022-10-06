​Уткин – о Холанне: «Этот лось и в лыжном спорте был бы первым»

Эрлинг Холанн – машина. В 12 своих первых матчах за «Манчестер Сити» норвежский форвард забил 19 голов и отдал 3 голевых паса. Комментарий о голевых подвигах Холанна дал известный журналист Василий Уткин.

По словам Уткина, даже если бы ещё несколько лет назад ему кто-то сказал, что лучшим игроком в мире может стать игрок из Норвегии, он бы посчитал такого человека некомпетентным и перевёл бы разговор на другую тему.

Уткин считает, что Холанн мог бы быть звездой не только в футболе, но и в более традиционных для Норвегии зимних видах спорта.

«Как Холанн не попал в лыжи, ну или хотя бы в коньки? В нормальные норвежские виды спорта? Этот лось и там точно был бы первым», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Это просто преступление национального масштаба перед лыжным спортом Норвегии», - считает журналист.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 8 октября – против «Саутгемптона».