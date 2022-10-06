Звёздный игрок «Челси» может перейти в «Реал»

Опорный полузащитник лондонского «Челси» Нголо Канте может перебраться в испанский чемпионат. По сообщениям журналистов Todofichajes, в услугах 31-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб внимательно следит за ситуацией с контрактом игрока. Если «пенсионеры» не предложат Нголо новое соглашение, то он может сменить клубную прописку летом следующего года на правах свободного агента.

За английскую команду Канте выступает с июля 2016 года. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро

В нынешнем сезоне АПЛ француз провел всего два матча.