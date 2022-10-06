Гендиректор «Баварии»: «Мы быстро отказались от Роналду»

Звездный нападающий Криштиану Роналду мог оказаться в мюнхенской «Баварии» минувшим летом, однако немецкий гранд отказался подписывать 37-летнего португальца. Об этом поведал гендиректор клуба Оливер Кан.

«Мы обсуждали внутри клуба этот трансфер. Конечно, этот переход привлек бы сильное внимание к Бундеслиге, ведь Криштиану – суперзвезда. Роналду – один из лучших футболистов последнего десятилетия, но мы быстро отказались от этого трансфера», - цитирует функционера Bild.

Криштиану неудачно выступает за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. Португалец принял участие в шести матчах Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями.