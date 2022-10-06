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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гендиректор «Баварии»: «Мы быстро отказались от Роналду»

06 Октября 2022 • 11:58 Комментировать

Звездный нападающий Криштиану Роналду мог оказаться в мюнхенской «Баварии» минувшим летом, однако немецкий гранд отказался подписывать 37-летнего португальца. Об этом поведал гендиректор клуба Оливер Кан.

«Мы обсуждали внутри клуба этот трансфер. Конечно, этот переход привлек бы сильное внимание к Бундеслиге, ведь Криштиану – суперзвезда. Роналду – один из лучших футболистов последнего десятилетия, но мы быстро отказались от этого трансфера», - цитирует функционера Bild.

Криштиану неудачно выступает за «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне. Португалец принял участие в шести матчах Премьер-лиги, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Оливер Кан
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