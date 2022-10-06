Холанн не забил лишь в двух матчах за «Манчестер Сити»

В матче группового этапа Лиги чемпионов нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн отметился двумя забитыми мячами в ворота датского «Копенгагена» (5:0).

Стоит отметить, что после трансфера в манкунианский топ-клуб норвежский бомбардир поучаствовал в 12 поединках. В десяти из них 22-летний скандинав забивал как минимум один мяч.

Холанн не смог отличиться в матче за суперкубок Англии с «Ливерпулем» и в поединке против «Борнмута» в Премьер-лиге.

Эрлинг был куплен «горожанами» у дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Его переход обошелся чемпиону Англии в 60 миллионов евро.