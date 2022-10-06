Нкетиа назвал свою цель в «Арсенале»

Форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа высказался о своей карьере в стане «канониров».

«Я хочу играть как можно больше. Моя цель – стабильное место в стартовом составе. Я всегда уважительно отношусь к выбору тренерского штаба. Буду продолжать работать, впереди длинный сезон. У меня все хорошо, я рад, что у команды дела пошли вверх», - приводит слова нападающего Sky Sports.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 23-летний футболист принял участие в восьми поединках за «Арсенал», в которых не отметился голевыми действиями.