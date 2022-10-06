Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом»

21-летний атакующий полузащитник Букайо Сака согласовал с лондонским «Арсеналом» новое трудовое соглашение. Как информирует Football Insider, в скором времени стороны подпишут долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2027 года.

Букайо выступает за лондонскую команду с июля 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона 2023/2024. Трансферная стоимость Сака составляет 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги вингер провел восемь поединков, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.