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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом»

06 Октября 2022 • 10:22 Комментировать (1)

21-летний атакующий полузащитник Букайо Сака согласовал с лондонским «Арсеналом» новое трудовое соглашение. Как информирует Football Insider, в скором времени стороны подпишут долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2027 года.

Букайо выступает за лондонскую команду с июля 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона 2023/2024. Трансферная стоимость Сака составляет 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги вингер провел восемь поединков, записав на свой счет один забитый мяч и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Букайо Сака
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LMI
06 Октября 2022 в 10:39
Отлично
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