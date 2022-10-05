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​Марсьяль готов продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» при одном условии

05 Октября 2022 • 16:48 Комментировать

Действующий контракт связывает Антони Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» до конца сезона 2023/2024. Известный инсайдер Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside сообщил, что 26-летний француз готов заключить с «красными дьяволами» новое трудовое соглашение. Впрочем, у Марсьяля есть условие – он должен чувствовать, что у него будет больше шансов выходить на поле регулярно.

Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что у Антони Марсьяля есть два вариант в Испании. Речь шла о «Севилье» и «Валенсии».

Из-за проблем со здоровьем в сезоне 2022/2023 Антони Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» только два матча. Француз забил в них два гола, оформив дубль в дерби с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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