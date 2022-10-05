Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг поблагодарил Гвардиолу после 3:6 в дерби

05 Октября 2022 • 16:14 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил о проваленном дерби против «Манчестер Сити». В воскресенье «красные дьяволы» проиграли в гостях у «горожан» со счётом 3:6.

«Манчестер Сити» был лучше, и мы должны с этим смириться. С этим, но не с тем, как мы выступили. Мы будем придерживаться нашей философии и принципов. А пока могу сказать спасибо Пепу Гвардиоле и «Манчестер Сити» за урок. Мы должны понять, как нам стать лучше», - высказался тех Хаг в среду на пресс-конференции.

В четверг, 6 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Омонии» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
16:16 · Англия. Премьер-лига
Хынмин: Конте — победитель, команда должна следовать его плану
16:14 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг поблагодарил Гвардиолу после 3:6 в дерби
16:05 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб нацелился на Рэшфорда
15:41 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Есть оптимизм, что Варан быстро вернётся в строй, Магуайру понадобится больше времени»
15:23 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Поражение в дерби? Мы проанализируем и сделаем выводы»
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Роналду зол, когда не играет»: Тен Хаг высказался о форварде 1
14:58 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Хотел вернуться в «Ливерпуль», когда уходил из «Реала»
14:09 · Англия. Премьер-лига
Нуньес: «Когда говорит Клопп, я ничего не понимаю»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Пирс – о Нуньесе: «Анри тоже не был хорош в своём первом сезоне в АПЛ»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» определился с запасным кандидатом на пост тренера, если клубу не удастся назначить Лопетеги
13:19 · Англия. Премьер-лига
Жоэлинтон: «Ньюкаслу» недостаточно одного сезона для построения топ-клуба»
13:09 · Англия. Премьер-лига
Мусиала летом может оказаться в английском топ-клубе
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Боруссия» нашли усиление в «Аяксе»
12:03 · Англия. Премьер-лига
4 игрока «МЮ» не тренировались с командой сегодня утром
11:52 · Англия. Премьер-лига
Анри назвал футболистов, которые сыграли решающую роль в успехе «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем