​Тен Хаг поблагодарил Гвардиолу после 3:6 в дерби

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вспомнил о проваленном дерби против «Манчестер Сити». В воскресенье «красные дьяволы» проиграли в гостях у «горожан» со счётом 3:6.

«Манчестер Сити» был лучше, и мы должны с этим смириться. С этим, но не с тем, как мы выступили. Мы будем придерживаться нашей философии и принципов. А пока могу сказать спасибо Пепу Гвардиоле и «Манчестер Сити» за урок. Мы должны понять, как нам стать лучше», - высказался тех Хаг в среду на пресс-конференции.

В четверг, 6 октября, «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Омонии» в третьем туре группового этапа Лиги Европы.