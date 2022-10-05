«Тоттенхэм» и «Боруссия» нашли усиление в «Аяксе»

Атакующий полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус пользуется спросом на трансферном рынке. Как информирует Bild, заинтересованность в услугах 22-летнего ганского футболиста проявляют два клуба. Речь идет о лондонском «Тоттенхэме» и дортмундской «Боруссии».

Срок трудового соглашения Кудуса с амстердамским клубом рассчитан до середины 2025 года. Трансферный ценник Мохаммеда равняется десяти миллионам евро.

В нынешнем сезоне Кудус принял участие в восьми матчах Эредивизии, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча.

Добавим, что Мохаммед - второй игрок в истории «Аякса», который забил в трех стартовых матчах Лиги чемпионов.