Анри назвал футболистов, которые сыграли решающую роль в успехе «Арсенала»

Легендарный нападающий сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением об успешном выступлении «канониров» в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Меня не удивил старт «Арсенала». Сейчас это совершенно другая команда, чем была в прошлом сезоне. Ключевую роль в их успехе играют Зинченко, Жезус и Салиба. Еще хочу отметить прогресс Джаки. Гранит играет все лучше и лучше с каждым матчем», - передает слова Тьерри таблоид The Mirror.

После восьми туров Английской премьер-лиги «Арсенал» набрал 21 балл и занимает первое место в турнирной таблице.