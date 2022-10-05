«Интер» готовится купить полузащитника «Манчестер Юнайтед»

Голландский полузащитник Донни ван де Бек близок к уходу из «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах 25-летнего футболиста проявляет миланский «Интер». Боссы «нерадзурри» готовятся сделать предложение по трансферу ван де Бека грядущей зимой. Его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне голландец поучаствовал всего в трех матчах «красных дьяволов», в которых не отметился голевыми действиями. Его контракт с манкунианцами рассчитан до середины 2025 года.