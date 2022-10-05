Тилеманс точно не продлит контракт с «Лестером»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс точно не продлит контракт с английским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний бельгиец начнёт переговоры с другими клубами после чемпионата мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года.

Действующее соглашение футболиста с «лисами» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к Тилемансу проявляют «Ливерпуль», «Ньюкасл» и мадридский «Реал».

Тилеманс перешёл в «Лестер» летом 2019 года из «Монако». В текущем сезоне хавбек провёл в чемпионате Англии восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей.