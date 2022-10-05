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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тилеманс точно не продлит контракт с «Лестером»

05 Октября 2022 • 10:45 Комментировать
Лестер
...
Кристал Пэлас
15.10 14:30

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс точно не продлит контракт с английским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний бельгиец начнёт переговоры с другими клубами после чемпионата мира, который пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря нынешнего года.

Действующее соглашение футболиста с «лисами» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к Тилемансу проявляют «Ливерпуль», «Ньюкасл» и мадридский «Реал».

Тилеманс перешёл в «Лестер» летом 2019 года из «Монако». В текущем сезоне хавбек провёл в чемпионате Англии восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей.   

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Юри Тилеманс
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ЛЕСТЕР КРИСТАЛ ПЭЛАС
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