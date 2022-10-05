«Арсенал» предложил новый контракт Салиба

В лондонском «Арсенале» довольны игрой французского защитника Вильяма Салиба и собираются предложить ему новое трудовое соглашение. Как сообщает посредством социальной сети инсайдер Николо Скира, «канониры» предложили 21-летнему футболисту долгосрочный контракт до 2027 года.

Срок действующего трудового соглашения Салиба с лондонским клубом рассчитан до середины 2024 года. Вильям перешел в «Арсенал» из «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.