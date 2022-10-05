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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» решил выкупить Коуди у «Вулверхэмптона»

05 Октября 2022 • 10:02 Комментировать

Руководство «Эвертона» довольно игрой защитника Конора Коуди, арендованного у «Вулверхэмптона», и хочет выкупить игрока. Об этом стало известно журналистам The Times.

Согласно информации журналистов, полноценный трансфер 29-летнего футболиста обойдется «ирискам» в десять миллионов фунтов, что составляет порядка 11,8 миллиона евро.

Напомним, что Конор перебрался в стан мерсисайдцев в летнее трансферное окно. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины следующего года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Коуди принял участие в семи поединках, в которых отметился забитым мячом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Вулверхэмптон Конор Коуди
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