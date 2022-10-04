Стоунс выделил Месси в сравнении с Роналду

Футболист сборной Англии Джон Стоунс сделал выбор между двумя величайшими игроками современности - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Для меня это Месси. Не думаю, что здесь есть правильный или неправильный ответ - это просто личное предпочтение», - цитирует игрока Goal.com.

Защитник сказал, что хотел бы работать с мячом так, как это делает аргентинский нападающий, однако отметил португальца в плане физической мощи.

За свою карьеру Стоунсу довелось играть против обоих футболистов. Встреча с ними - долгий путь игрока, начавшийся в «Барнсли», продолжившийся в «Эвертоне» и, наконец, на текущий момент задержавшийся в «Манчестер Сити».