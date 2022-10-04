​Кулибали: «Скучаю по «Наполи»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали на вторничной пресс-конференции высказался о летней смене клубной прописки.

Напомним, что до трансфера в «Челси» сенегальский футболист на протяжении восьми лет играл за «Наполи».

«Я скучаю по «Наполи», но это был мой выбор. Я хотел перейти в «Челси», в один из лучших клубов в мире. Я знал, что переехать из Италии в Англию будет трудно. Я знал это, я был готов.

На сегодняшний день я переживаю нормальный процесс. Мне здесь нравится, я рад здесь оказаться. Я представляю отличный клуб, который хотел меня заполучить. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы принести как можно больше пользу своей команде», - высказался Кулибали.