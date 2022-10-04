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​Ван дер Варт: «Когда смотрю матч любителей, могу найти трёх игроков, которые способны играть так же, как Магуайр»

04 Октября 2022 • 20:22 Комментировать

Рафаэль ван дер Варт критиковал Гарри Магуайра ещё до того, как это стало привычным делом. В 2019 году голландец раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за дорогостоящий трансфер этого защитника. С тех пор ван дер Варт не изменил своего мнения.

«Когда я смотрю матч любителей в воскресенье, я могу найти трёх игроков, которые способны играть так же, как Магуайр. Я имел в виду это. Думаю, он каждый день говорит жене: «Я такой плохой игрок, но мне продолжают хорошо платить. Они действительно верят, что я хороший».

Когда Магуайра продали за 90 миллионов евро, я посчитал это смешным. Я сказал это на Sky, и после этого меня туда не приглашали. На меня обрушилась вся Англия. Теперь у меня такое чувство, что внезапно все тоже поверили, что Магуайр не очень хорош», - слова ван дер Варта приводит Mirror.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Ван Дер Ваарт Гарри Магуайр
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