Донни ван де Бек почти не получает игрового времени в «Манчестер Юнайтед». Вероятно, в зимнее трансферное окно голландскому полузащитнику придётся менять клуб ради игровой практики.

Слухи связывают ван де Бека с «Интером», но у голландца есть и более скромные варианты. Как сообщает Jeunes Footeux, 25-летний голландец входит в сферу интересов «Лестера». «Лисы» плохо начали этот сезон, поэтому активно изучают варианты по усилению состава на январь.

На текущий момент «Лестер» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Донни ван де Бек оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 20 миллионов евро.