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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ван де Бек может оказаться в «Лестере» слухи

04 Октября 2022 • 19:40 Комментировать

Донни ван де Бек почти не получает игрового времени в «Манчестер Юнайтед». Вероятно, в  зимнее трансферное окно голландскому полузащитнику придётся менять клуб ради игровой практики.

Слухи связывают ван де Бека с «Интером», но у голландца есть и более скромные варианты. Как сообщает Jeunes Footeux, 25-летний голландец входит в сферу интересов «Лестера». «Лисы» плохо начали этот сезон, поэтому активно изучают варианты по усилению состава на январь.

На текущий момент «Лестер» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Донни ван де Бек оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Трансферы футбола - зима 2023
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