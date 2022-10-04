Криштиану Роналду не покинул «Манчестер Юнайтед» летом, но, как говорят СМИ, может попытаться сменить клуб зимой. При этом главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг по-прежнему не хочет отпускать звёздного португальца, понимая при этом его ситуацию. Об этом рассказывает ESPN, ссылаясь на собственные источники.

Боссы «Манчестер Юнайтед» якобы сообщили Эрику тен Хагу, что зимой у него не будет денег на трансферы, то есть в случае ухода Криштиану Роналду клуб не сможет его никем заменить. По этой причине тен Хаг не отпустит португальца – тренер переживает столкнуться с кадровым дефицитом в условиях перегруженного сезона.