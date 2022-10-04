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Поттер ответил на вопрос о возможном трансфере Роналду в «Челси»

04 Октября 2022 • 17:44 Комментировать

В летнее трансферное окно «Челси» активно связывали с трансфером звёздного Криштиану Роналду. Поговаривают, что владелец лондонского клуба Тодд Бёли не отказался от этой идеи и постарается реализовать её в зимнее трансферное окно.

Между тем, на вопрос о возможном трансфере Криштиану Роналду на пресс-конференции ответил главный тренер «Челси» Грэм Поттер.

«Мы можем провести целый день, отвечая на подобные вопросы. Я не буду говорить о футболистах, пока они не в нашей команде», - сказал Поттер.

Напомним, что Грэм Поттер несколько недель назад принял «Челси», сменив на должности главного тренера Томаса Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
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