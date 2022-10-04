Клопп: Я был разочарован, когда Эдегор выбрал «Реал», а не «Боруссию»

Нынешний рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о капитане «Арсенала» Мартине Эдегоре.

«Когда Эдегор оказался в «Реале», я был очень разочарован. Мы очень хотели, чтобы он казался в «Боруссии». У нас тогда был долгий разговор с ним и его отцом. В итоге он выбрал Мадрид, и это нормально. Я всегда следил за ним.

Теперь Эдегор стал мужчиной. Я очень рад, что теперь он стал тем футболистом, которого мы и ожидали увидеть. Он играет важную роль в невероятно сильной команде, коей является «Арсенал», - рассказал Клопп норвежскому TV2.

В сезоне 2022/2023 Мартин Эдегор забил три гола в восьми матчах.