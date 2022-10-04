​Троссар высказался о своём будущем – игрока связывают с «Арсеналом» и «Челси»

Леандро Троссар, бельгийский атакующий полузащитник «Брайтона», на выходных в очередной раз заявил о себе, забив три гола в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде». Троссара слухи уже связывают с «Арсеналом» и «Челси». 27-летний игрок высказался о своём будущем.

«Мне трудно говорить об этом сейчас. Всё зависит от того, какой клуб по мне обратится. Если я буду чувствовать, что это хороший вариант, то… Но также я знаю, что у меня всё хорошо в «Брайтоне». С новым тренером в лице Роберто де Дзерби наша команда выглядит многообещающе. Теперь я действую выше, и это даёт мне больше шансов забивать», - сказал Троссар BBC.