Кассано по-прежнему не впечатлён игрой Холанна, сравнив его с футболистом Серии В

В то время как весь европейский футбольный мир восхищается игрой Эрлинга Холанна, бывший итальянский нападающий Антонио Кассано не впечатлен его стилем. Он считает, что Холанн берет свое грубой силой, а не техникой.

- Холанн? Да не вижу я в нем ничего особого. Между Холанном и Роналдо я бы предпочел Роналдо. Он не умеет и не научится, как Бергкамп, разговаривать с мячом, он никогда не сможет сыграть так, как Пирло или Рикельме. В ворота «Юнайтед» он забивал мячи, которые можно увидеть и в Серии В. Я не видел его в дриблинге. Не нравится мне его футбол, короче говоря, - заявил Кассано на Youtube-канале своего приятеля Кристиан Виери.