​Холанн установил рекорд европейских лиг – у него 103 гола в 100 матчах

Журналисты Sky Sports порадовали любителей футбола занимательной инфографикой. В ней говорится о результативности футболистов в их первых 100 матчах в европейских лигах. На первом месте расположился Эрлинг Холанн – у него 103 гола. В топ-3 также оказались Ромарио и Роналдо с 90 и 86 голами соответственно.

Далее идут Руд ван Нистелрой (77), Луис Суарес (59), Килиан Мбаппе (48), Гарри Кейн (45), Рауль (44), Роберт Левандовски (43), Лионель Месси (41), Тьерри Анри (25), Алан Ширер (20) и Криштиану Роналду (16).

Справедливости ради, нужно сказать, что многие из этого списка сразу начинали свой путь в самых топовых лигах, где забивать сложнее всего.