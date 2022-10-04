​«Арсенал» предлагает Саке 200 тысяч в неделю

«Арсенал» очень хочет, чтобы полузащитник Букайо Сака остался в команде на долгие годы. Лондонский клуб продолжает работу над подписанием с 21-летним футболистом нового контракта, ведь действующий договор рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Как сообщает foolball.london, «Арсенал» предлагает Букайо Саке контракт с окладом в 200 тысяч фунтов (230 тысяч евро) в неделю.

В сезоне 2022/2023 Букайо Сака сыграл девять матчей. В них талантливый полузащитник забил один гол и отдал четыре голевых паса.

Как известно, Букайо Сака является воспитанником «Арсенала». «Канониры» сейчас являются лидерами Премьер-лиги.