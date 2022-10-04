Назначение Эрика тен Хага главным тренером не улучшило позиции Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне голландец провёл на поле всего лишь 19 минут в трёх разных матчах. Учитывая ситуацию, ван де Бек наверняка был бы заинтересован в смене клубной прописки.

Как сообщает Fichajes, возможность трансфера Донни ван де Бека рассматривает «Интера». Речь может пойти об аренде в зимнее трансферное окно.

Стоит сказать, что вторую часть сезона 2021/2022 ван де Бек провёл за правах аренды в «Эвертоне».

Эксперты портала transfermarkt оценивают 25-летнего Донни ван де Бека в 20 миллионов евро.