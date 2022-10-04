Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ван де Бек интересен топ-клубу Серии А слухи

04 Октября 2022 • 14:29 Комментировать

Назначение Эрика тен Хага главным тренером не улучшило позиции Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне голландец провёл на поле всего лишь 19 минут в трёх разных матчах. Учитывая ситуацию, ван де Бек наверняка был бы заинтересован в смене клубной прописки.

Как сообщает Fichajes, возможность трансфера Донни ван де Бека рассматривает «Интера». Речь может пойти об аренде в зимнее трансферное окно.

Стоит сказать, что вторую часть сезона 2021/2022 ван де Бек провёл за правах аренды в «Эвертоне».

Эксперты портала transfermarkt оценивают 25-летнего Донни ван де Бека в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Октября
15:38 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» Бёли попытается заполучить Роналду зимой
14:40 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» предлагает Саке 200 тысяч в неделю
14:38 · Англия. Премьер-лига
Асенсио может перейти в АПЛ
14:29 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек интересен топ-клубу Серии А слухи
13:53 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель: «Не жалею, что выбрал «Челси» вместо «МЮ»
13:20 · Англия. Премьер-лига
Далот может стать игроком «Барселоны» слухи
12:56 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – о Фодене: «Он станет еще лучше, потому что ему всего 22 года»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Не могу сказать, что скучаю по Мане»
11:38 · Англия. Премьер-лига
Зиеш может перейти в «Милан»
11:29 · Англия. Премьер-лига
Холанн – о де Брёйне: «У нас потрясающая связка»
11:21 · Англия. Премьер-лига
Мичу высказался о будущем Холанна и Мбаппе
11:21 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Продажа Мане - худшее решение «Ливерпуля»
11:16 · Англия. Премьер-лига
Роналду надеется, что успешное выступление на чемпионате мира повысит его шансы сменить команду 1
11:06 · Англия. Премьер-лига
Третий клуб АПЛ заинтересован в трансфере Влаховича
10:32 · Англия. Премьер-лига
Роджерс – о Мэддисоне: «Позор, что Джеймс не попал в сборную»
Все новости
Рекомендуем