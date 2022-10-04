«Манчестер Юнайтед» нашёл форварда на замену Роналду

Нападающий Гонсалу Рамуш, который выступает на родине за лиссабонскую «Бенфику», имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. По информации Todofichajes, интерес к 21-летнему игроку проявляет «Манчестер Юнайтед».

Португальский форвард может заменить на острие атаки «красных дьяволов» 37-летнего Криштиану Роналду. Вполне вероятно, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» покинет манкунианцев в зимнее трансферное окно.

«Бенфика» готова к переговорам и установила стартовую цену на своего футболиста. «Орлы» рассчитывают выручить с продажи Рамуша 39 миллионов евро.

В этом сезоне нападающий забил четыре мяча в семи матчах Примейры.

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